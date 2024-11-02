МО РФ: российские войска ведут наступательные действия в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести наступательные действия в приграничье Курской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

При этом подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям 10 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Между тем Минобороны России сообщило, что список потерь неприятеля на Курщине потихоньку приближается к трем десяткам тысяч боевиков. На данный момент отмечено, что неприятель уже потерял на Курском направлении более 29 100 военнослужащих.

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы российской штурмовой авиации в курском приграничье - в тот вылет, согласно тексту сообщения, были уничтожены украинская бронетехника и личный состав.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.