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МО РФ: российские войска ведут наступательные действия в Курской области

Минобороны России отметило, что подразделения группировки войск «Север» нанесли огневое поражение формированиям 10 украинских бригад.
2024-11-02 13:55:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести наступательные действия в приграничье Курской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

При этом подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям 10 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Между тем Минобороны России сообщило, что список потерь неприятеля на Курщине потихоньку приближается к трем десяткам тысяч боевиков. На данный момент отмечено, что неприятель уже потерял на Курском направлении более 29 100 военнослужащих. 

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы российской штурмовой авиации в курском приграничье - в тот вылет, согласно тексту сообщения, были уничтожены украинская бронетехника и личный состав. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #Наступательные действия
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