Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кураховки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й мотострелковой бригады, принимавших участие в освобождении Кураховки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Поздравление глава Минобороны адресовал командованию и личному составу бригады.

«Успешные действия личного состава в боях на Авдеевском и Красноармейском направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма, в результате которых противник несет существенные потери и продолжает отступление», - говорится в сообщении.

Министр добавил, что военнослужащие приближают день полного освобождения Донбасса и победы над неонацизмом. Белоусов отметил подвиги военнослужащих бригады, вписавших себя в историю соединения.

Об освобождении Кураховки сегодня сообщило Минобороны в сводке о проведении специальной военной операции. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр». Также ведомство сообщило об освобождении Першотравневого в Харьковской области. Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.