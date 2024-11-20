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КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в поддержке террористов

По данным комитета государственной безопасности Белоруссии, в Польше проходят подготовку лица, которые являются членами террористических группировок.
Анастасия Бобылева 2024-11-20 23:53:37
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Поддержка Польшей и Литвой деятельности террористических группировок может расцениваться Минском как содействие терроризму. Об этом заявил начальник КГБ Белоруссии Константин Бычек.

Он объяснил, что комитет государственной безопасности страны располагает данными об участниках террористических формирований, которые проходят подготовку на территории Польши. По словам Бычека, Минск проинформировал об этом польские власти, но не получил должной реакции.

«В ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек. Отдельным государственным структурам Республики Польша, а также Литвы, следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму», - предупредил он, его слова приводит белорусский телеканал ОНТ.

Ранее телеканал ОНТ провел расследование, связанное с планом Запада по захвату Белоруссии. Согласно версии телеканала, вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины собираются проникнуть в юго-западные регионы республики.

#в стране и мире #белоруссия #Польша #Литва
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