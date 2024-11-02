В ЦАХАЛ заявили о гибели одного из членов политбюро ХАМАС

Израильские военные устранили одного из последних высокопоставленных членов политического бюро палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Отмечается, что был ликвидирован Изз ад-Дин Кассаб, отвечавший за координацию действий террористических группировок в анклаве, а также причастный к атакам на еврейское государство.

В заявлении утверждается, что Изз ад-Дин Кассаб был убит на юге сектора Газа в районе города Хан-Юнис в результате точечного авиационного удара. Кроме того, был ликвидирован его помощник Айман Айеш.

Напомним, ранее израильские военные убили лидера политического бюро ХАМАС Яхью Синвара. Его ликвидировали вечером 16 октября.

Руководитель палестинского движения погиб от танкового выстрела в ходе боя в городе Рафах.