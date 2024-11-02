Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность в Интернете

Сегодня днем российский президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В ходе встречи обсудили вопрос информационной безопасности. Первым с докладом выступил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Напомним, что на одном из последних совещаний с постоянными членами Совбеза обсуждались меры по формированию системы международных расчетов. Тогда глава государства заявил, что работа в этом направлении идет нормально.

Также Владимир Путин отметил, что формирование системы международных расчетов в современных условиях является одной из серьезных задач.