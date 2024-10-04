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Путин обсудил с Совбезом формирование системы международных расчетов

Президент отметил, что работа в этом направлении идет нормально.
Сергей Лебедев 2024-10-04 15:13:06
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский президент Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На нем обсудили меры по формированию системы международных расчетов.

Глава государства, обращаясь к собравшимся, отметил, что работа в этом направлении идет нормально. При этом, подчеркнул президент, о сложностях нужно говорить своевременно.

«Лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», - сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что формирование системы международных расчетов в современных условиях является одной из серьезных задач.

#в стране и мире #Владимир Путин #Совбез #президент РФ #Совещание #система международных расчетов
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