В Стамбуле из-за засухи воды осталось на 57 дней

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Стамбул столкнулся с дефицитом воды на фоне рекордной засухи. Уровень местных водоемов, питающих исторический центр Турции, упал до минимальных значений. По данным местного водоканала, таких объемов воды не хватит даже до конца года. Эксперты говорят, что водохранилища пересохнут через 57 дней, если не будет дождей. Об этом сообщает РИА Новости.

Проблемы с водоснабжением Стамбула обозначились еще летом из-за небывало засушливой погоды. Ситуация не изменилась и осенью. Дожди, обрушившиеся на Турцию в начале октября, затронули работу аэропортов, но не обеспечили притока воды в запасные резервуары.

«С апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались», - отметили в стамбульском водоканале.

В итоге с весенней отметки наполненности примерно наполовину к осени стамбульские водохранилища дошли практически до дна - до 20-процентного заполнения.

Местные власти ввели режим жесткой экономии воды. В частности, введен запрет на использование воды для полива садов и частных парков.

Ранее сообщалось, что в первых числах октября из-за ливней пассажиры в нескольких турецких аэропортах столкнулись с задержкой и отменой рейсов.