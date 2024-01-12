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КТРВ увеличила выпуск высокоточного оружия в 5 раз по отдельным номенклатурам

Гендиректор Корпорации Борис Обносов доложил об этом Министру обороны России Сергею Шойгу.
2024-01-12 13:24:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) увеличила выпуск высокоточного оружия в пять раз по отдельным номенклатурам. Об этом Министру обороны Сергею Шойгу доложил гендиректор Корпорации Борис Обносов.

Это стало возможным за счет расширения и модернизации производственных мощностей, перехода на график работы 24/7 и увеличения численности персонала, добавил он. Помимо этого, предприятие полностью выполнило Гособоронзаказ на 2023 год.

Во время своего визита глава оборонного ведомства поставил Корпорации задачу модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ОПК #Минобороны России #Шойгу #гособоронзаказ #КТРВ #Высокоточные боеприпасы
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