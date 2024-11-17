Си Цзиньпин на встрече с Байденом обозначил четыре красных линии

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Лиме заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона.

«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие - четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать», - сказал Си Цзиньпин, слова которого цитирует РИА Новости.

По словам Си Цзиньпина, эти вопросы остаются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности между Китаем и США.

Тема Тайваня периодически поднимается в ходе диалога между Китаем и США на высоком уровне. Минувшим летом глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеным заявил, что Тайвань является частью Китая и никогда не станет отдельным государством.

Ван И обратил внимание на невозможность мира в Тайваньском проливе в условиях независимости Тайваня.

Напомним, собственная администрация на острове существует с 1949 года. Пекин ее не признает и считает Тайвань одной из своих провинций.