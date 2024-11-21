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Путин заявил, что размещение ракет зависит от действий стран Запада

Россия будет развертывать ракеты исходя из угроз национальной безопасности.
Таисия Кваша 2024-11-21 21:35:57
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что решение о развертывании ракет меньшей и средней дальности будет зависеть только от дальнейших действий США и его союзников.

«Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов», - объявил президент в заявлении.

Также он отметил, что объекты поражения для дальнейших испытаний новых ракетных комплексов будут определяться в зависимости от угроз национальной безопасности страны.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к любому развитию событий. В видеообращении он отметил, что страна решала все спорные вопросы мирным путем.

#в стране и мире #сша #Владимир Путин #страны запада #угроза безопасности #развертывание сил
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