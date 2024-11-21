Путин заявил, что размещение ракет зависит от действий стран Запада

Российский лидер Владимир Путин заявил, что решение о развертывании ракет меньшей и средней дальности будет зависеть только от дальнейших действий США и его союзников.

«Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов», - объявил президент в заявлении.

Также он отметил, что объекты поражения для дальнейших испытаний новых ракетных комплексов будут определяться в зависимости от угроз национальной безопасности страны.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к любому развитию событий. В видеообращении он отметил, что страна решала все спорные вопросы мирным путем.