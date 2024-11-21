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Ульянов заявил о бездействии МАГАТЭ в отношении Киева из-за угроз для ЗАЭС

МАГАТЭ не упоминает в своих докладах Украину и создаваемые ей угрозы для Запорожской АЭС.
Марина Крижановская 2024-11-21 19:51:27
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о бездействии экспертов МАГАТЭ в отношении фиксации угроз против Запорожской АЭС.

По его словам, никакой ответственной на Украину международное агентство не возлагает. Это заявление Ульянова прозвучало во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

«Основная задача экспертов МАГАТЭ заключается в фиксации угроз и провокаций в отношении ЗАЭС и анализа их последствий. К сожалению, с этим представители агентства справляются неудовлетворительно», - подчеркнул российский представитель.

Главная сложность доклада, добавил Ульянов, заключается как раз в отсутствии упоминания Украины и создания ею угроз безопасности атомной электростанции.

При этом у секретариата МАГАТЭ есть вся необходимая информация, чтобы сделать такой вывод. Но, предположил дипломат, оно опасается возможных политических последствий.

За менее чем два месяца - с 23 сентября по 12 ноября - военнослужащие ВС России подавили 556 дронов в районе ЗАЭС и города Энергодар.

Днем 21 ноября сообщалось об отключении на ЗАЭС одной из двух линий электроснабжения.

#в стране и мире #михаил ульянов #МАГАТЭ #угрозы #заэс
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