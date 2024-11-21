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20 человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ на населенные пункты Ливана

Авиаудары израильских ВВС пришлись на восточную часть страны.
Таисия Кваша 2024-11-21 19:45:29
© Фото: Taher Abu Hamdan, XinHua, Globallookpress

В результате авиаударов израильских бомбардировщиков по населенным пунктам в районе Баальбек погибли 20 человек. Об этом сообщил Минздрав Ливана в соцсети X.

«Вражеский авиаудар по Набха в управе Баальбек, по предварительным данным, привел к гибели восьми человек», - упоминается в сообщении.

Отмечается, что два человека погибли в результате бомбардировки района Амешки, четверо мирных жителей - в поселении Фалава, а в населенном пункте Макна от израильской авиации погибли шестеро.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала сирийскую Пальмиру. Информация о пострадавших не уточнялась, однако главврач больницы Пальмиру сообщил о большом количестве жертв.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары Израиля
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