20 человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ на населенные пункты Ливана

В результате авиаударов израильских бомбардировщиков по населенным пунктам в районе Баальбек погибли 20 человек. Об этом сообщил Минздрав Ливана в соцсети X.

«Вражеский авиаудар по Набха в управе Баальбек, по предварительным данным, привел к гибели восьми человек», - упоминается в сообщении.

Отмечается, что два человека погибли в результате бомбардировки района Амешки, четверо мирных жителей - в поселении Фалава, а в населенном пункте Макна от израильской авиации погибли шестеро.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала сирийскую Пальмиру. Информация о пострадавших не уточнялась, однако главврач больницы Пальмиру сообщил о большом количестве жертв.