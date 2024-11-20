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SANA: ВС Израиля нанесли удар по сирийской Пальмире

Удар мог быть нанесен по позициям сил союзников сирийских войск недалеко от города.
Алексей Курильченко 2024-11-20 14:25:55
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua

Армия Израиля нанесла удар по сирийскому городу Пальмира в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По данным корреспондента агентства, в городе слышны звуки взрывов. Удары направлены на жилые дома и промышленные районы города. О пострадавших и погибших не сообщается.

По данным агентства РИА Новости, израильская армия ударила по опорным пунктам сил союзников сирийских войск, которые расположены в пустыне недалеко от города. Глава больницы Пальмиры сообщает о большом количестве жертв.

Ранее армия Израиля нанесла удар по столице Ливана Бейруту. Четыре человека погибли, восемь получили ранения.

#в стране и мире #сирия #Пальмира #Израиль #В ИноСМИ
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