В ЦБ РФ сообщили об отставке первого зама Набиуллиной

В Банке России сообщили об уходе с поста первого заместителя Эльвиры Набиуллиной - Ольги Скоробогатовой. Первый зампредседателя ЦБ РФ покинет регулятор 2 декабря.

Как сообщила пресс-служба, Скоробогатова продолжит карьерный рост вне Банка России.

Набиуллина поблагодарила своего первого заместителя и отметила, что благодаря ей в России появилась продвинутая платежная инфраструктура, которой можно гордиться.

«Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед», - приводит пресс-служба регулятора заявление председателя.

Также Набиуллина назвала Скоробогатову одним из главных участников многих ключевых инновационных проектов на российском финансовом рынке. Она поблагодарила ее за работу и пожелала ей успеха.

В июле 2023 года Скоробогатова анонсировала внедрение цифрового рубля. По ее словам, россияне смогут его использовать примерно в 2025-2027 годах.