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В ГД внесут законопроект об удаленке для матерей детей до трех лет

Авторы законопроекта сообщили, что право будет распространяться на беременных и матерей-одиночек.
Таисия Кваша 2024-11-21 17:12:25
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В Государственную думу внесут законопроект, позволяющий беременным и матерям детей до трех лет перейти на удаленный формат работы на основании письменного заявления. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По словам авторов инициативы, лидера партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова и депутата фракции СРЗП Александра Аксененко, право должно распространяться на беременных женщин, а также матерей-одиночек, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Также на данную льготу смогут претендовать граждане, воспитывающие малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, которые являются единственным кормильцем ребенка-инвалида.

Ранее эксперт рассказал «Звезде» о плюсах и минусах удаленной работы. Сейчас удаленная работа популярна среди программистов, аналитиков, инженеров-проектировщиков и маркетологов.

#законопроект #госдума #удаленная работа #Беременные #мама #матери-одиночки
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