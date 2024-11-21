В ГД внесут законопроект об удаленке для матерей детей до трех лет

В Государственную думу внесут законопроект, позволяющий беременным и матерям детей до трех лет перейти на удаленный формат работы на основании письменного заявления. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По словам авторов инициативы, лидера партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова и депутата фракции СРЗП Александра Аксененко, право должно распространяться на беременных женщин, а также матерей-одиночек, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Также на данную льготу смогут претендовать граждане, воспитывающие малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, которые являются единственным кормильцем ребенка-инвалида.

Ранее эксперт рассказал «Звезде» о плюсах и минусах удаленной работы. Сейчас удаленная работа популярна среди программистов, аналитиков, инженеров-проектировщиков и маркетологов.