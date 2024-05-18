Эксперт Никитин рассказал о минусах и плюсах удаленной работы

Работодатели идут навстречу соискателям в вопросе удаленного формата работы из-за дефицита кадров, сейчас в том числе руководители отделов могут трудиться на удаленке, расширение персонала происходит за счет регионов. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» специалист по подбору персонала Владислав Никитин.

По словам эксперта, главный минус заключается в том, что не во всех компания налажен механизм подобной работы, а также в том, что сотрудник при наличии свободного время может совмещать несколько работ одновременно.

«У удаленки есть минусы, если работодатель морально и физически не готов поработать с удаленной командой... Если есть система коммуникации, взаимодействия, постановки задач», - сказал специалист.

При этом дополнительная выгода от подобного формата работы для работодателя заключается в возможности платить меньший размер зарплаты сотрудникам с других регионов, а также более широкий выбор специалистов. Особенно это важно в условиях узкой сферы работы.

«Я думаю, в ближайшем будущем будет две параллели - удаленка, а там, где специалист нужен физически на предприятии или в офисе - там скорее всего будет релокация из регионов», - добавил Никитин.

В основном работа из дома распространена среди программистов, инженеров-проектировщиков, аналитиков, маркетологов, рассказал эксперт.

При этом по его словам, самая отлаженная работа в удаленном формате сейчас в IT, поскольку именно там самый эффективный контроль сроков, проводятся онлайн-встречи, существуют специалисты по мотивации сотрудников и сплочению коллектива.