МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Никитин рассказал о минусах и плюсах удаленной работы

По словам специалиста, наиболее распространен сейчас удаленный формат работы среди программистов и сотрудников IT- и digital-сферы, аналитиков, инженеров-проектировщиков и маркетологов.
Елизавета Кондрикова 2024-05-18 16:12:08
© Фото: IMAGO, Michael Bihlmayer Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Работодатели идут навстречу соискателям в вопросе удаленного формата работы из-за дефицита кадров, сейчас в том числе руководители отделов могут трудиться на удаленке, расширение персонала происходит за счет регионов. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» специалист по подбору персонала Владислав Никитин.

По словам эксперта, главный минус заключается в том, что не во всех компания налажен механизм подобной работы, а также в том, что сотрудник при наличии свободного время может совмещать несколько работ одновременно.

«У удаленки есть минусы, если работодатель морально и физически не готов поработать с удаленной командой... Если есть система коммуникации, взаимодействия, постановки задач», - сказал специалист.

При этом дополнительная выгода от подобного формата работы для работодателя заключается в возможности платить меньший размер зарплаты сотрудникам с других регионов, а также более широкий выбор специалистов. Особенно это важно в условиях узкой сферы работы.

«Я думаю, в ближайшем будущем будет две параллели - удаленка, а там, где специалист нужен физически на предприятии или в офисе - там скорее всего будет релокация из регионов», - добавил Никитин.

В основном работа из дома распространена среди программистов, инженеров-проектировщиков, аналитиков, маркетологов, рассказал эксперт.

При этом по его словам, самая отлаженная работа в удаленном формате сейчас в IT, поскольку именно там самый эффективный контроль сроков, проводятся онлайн-встречи, существуют специалисты по мотивации сотрудников и сплочению коллектива.

#наш эксклюзив #карьера #работодатель #удаленная работа #сотрудник #подбор персонала
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 