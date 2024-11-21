В Горловке девочка с кошкой побежала к подруге, чтобы спастись от обстрелов ВСУ

Подросток из Горловки в ДНР рассказала, как она и ее мама уцелели, попав под обстрел украинских боевиков.

В комментарии «Звезде» Кира сообщила, что была дома одна, когда ВСУ начали обстреливать центральную часть города. Чтобы спастись, она сначала пряталась, а затем побежала к своей подруге, прихватив кошку. При этой атаке украинских националистов мама Киры получила ранения руки и ноги.

«Маму ранило в запястье и под колено. Я дома была одна, она рядом с кафе. Лопалось все, было очень громко. Я сначала побежала прятаться, а потом взяла кошку, чтобы ее спасти. Пошла к подруге напротив», - поделилась подробностями девочка с нашим телеканалом.

Кроме этого, по словам местных жителей, перед обстрелами они слышали в небе звуки треска, после чего на землю посыпались осколки. В панике они забегали в ближайшие магазины.

Во время нападения на город среди пострадавших оказалась глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Тогда же глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.