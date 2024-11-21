МИД Франции отреагировал на рукопожатие Макрона с Лавровым

В МИД Франции прокомментировали рукопожатие президента республики Эммануэля Макрона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам официального представителя французского дипломатического ведомства Кристофа Лемуана, это был «краткий контакт», но постоянного диалога между странами нет.

«Между президентом Франции и главой МИД России состоялся краткий контакт, о нем много писали в СМИ. Это рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога нет», - цитирует его 360.

Лемуан отметил, что взаимодействие Франции и России хаотично и нерегулярно. На вопрос о вероятности проведения телефонных переговоров между главами МИД двух стран он отвечать отказался.

Ранее Сергей Лавров выразил недоумение по поводу повышенного внимания к его рукопожатию с Эммануэлем Макроном на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Он подчеркнул, что если люди, знакомые друг с другом, сталкиваются в публичном месте, для них совершенно нормально поприветствовать друг друга, какими бы ни были напряженными отношения между ними и их странами.