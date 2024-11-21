Экипажи Су-25 нанесли удары по украинским войскам в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области.

Уничтоженного противника записали на свой счет экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25. Они нанесли по врагу ракетные удары.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись обратно на аэродром.

В МО РФ добавили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию авиатехники и подготовили самолеты к повторному вылету.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский опорный пункт в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.