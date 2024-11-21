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Экипажи Су-25 нанесли удары по украинским войскам в Курской области

Летчики штурмовой авиации применили ракеты парами с малых высот.
2024-11-21 11:01:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. 

Уничтоженного противника записали на свой счет экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25. Они нанесли по врагу ракетные удары. 

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», - уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись обратно на аэродром. 

В МО РФ добавили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию авиатехники и подготовили самолеты к повторному вылету. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский опорный пункт в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Су-25 #Курская область #штурмовая авиация #приграничье
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