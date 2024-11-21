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В Москве открылась выставка, посвященная генерал-полковнику Востротину

Выставка будет представлена в Зале Победы ЦМВС до 30 декабря 2024 года.
Александр Бирюков 2024-11-21 16:29:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Зале Победы Центрального музея Вооруженных сил России открылась выставка, посвященная Герою Советского Союза генерал-полковнику Валерию Востротину. На ней представлены государственные награды, личные вещи, образцы подарочного холодного оружия, документы и фотографии. Выставку посетил наш корреспондент Александр Бирюков.

За витриной можно увидеть штык-нож Востротина. С ним он шел на штурм легендарного дворца Амина во главе небезызвестной 9-й роты. Это оружие не раз выручало молодого командира. Полевая форма Востротина тоже представлена на выставке. В ней он предстает на множестве фотографий, сделанных в период службы за границей.

«Участвовал в операциях по захвату наиболее важных объектов столицы Афганистана, города Кабула. В операциях "Шторм 333" и "Байкал 79", которые, собственно, обеспечили ввод советских войск в Республику Афганистан», - рассказывает старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Андрей Любчиков.

Из Афганистана Востротин вернулся живой легендой. Там получил первые ордена и медали. Но высшим признанием заслуг стало звание Героя Советского Союза.

Выставку помогли организовать родственники Валерия Александровича, передав музею личные вещи военачальника. Отдать дань уважения Герою Советского Союза пришли многочисленные друзья семьи, боевые товарищи и коллеги. Выставка будет работать до конца года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#музей #Афганистан #герой советского союза #востротин
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