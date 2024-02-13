Умер Герой СССР генерал Валерий Востротин

Скончался Герой Советского Союза Валерий Востротин. Он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.

О смерти Героя Советского Союза сообщает ТАСС со ссылкой на организацию военных инвалидов «Воин», которую он возглавлял. Уточняется, что генералу был 71 год.

«Да, мы подтверждаем», - сказал собеседник агентства.

Валерий Востротин родился в Челябинской области, в городе Касли, 20 ноября 1952 года. В период с 1975 по 1982 год он занимал руководящие посты в подразделениях 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка.

Востротин в том числе командовал 9-й парашютно-десантной ротой. По мотивам боя за высоту 3234 российский режиссер Федор Бондарчук снял фильм «9 рота». Валерий Востротин два раза получал ранения, одно из них - тяжелое.