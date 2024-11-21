В Дубае отлили самый тяжелый в мире слиток из золота

Изготовленный в Дубае 300-килограммовый золотой слиток попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил Life.

Отмечается, что презентацию уникального изделия организовала компания Emirates Minting Factory.

«Сертификат Книги рекордов Гиннесса вручили в ознаменование этого достижения в ходе церемонии закрытия конференции по драгоценным металлам в Дубае», - говорится в заявлении пресс-службы правительства эмирата.

Напомним, что Emirates Minting Factory занимается очисткой ценных металлов. Находящееся в Дубае предприятие может ежедневно перерабатывать и плавить до 1 200 кг золота и серебра.