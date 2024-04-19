МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт Дубая ограничивает число прибывающих рейсов на 2 дня

Сложности с вылетом и прилетом связаны с погодными условиями. В ОАЭ уже пару дней идут проливные дожди и бушуют ураганы.
Ирина Егорова 2024-04-19 12:53:08
© Фото: IMAGOBoarding_Now, Global Look Press

Международный аэропорт Дубая временно не принимает прибывающие рейсы. Ограничения будут действовать в течение 48 часов с 12.00 по местному времени (11.00 мск).  Уточняется, что задержки вызваны «беспрецедентными погодными условиями».

«Однако в связи с продолжающимися перебоями в работе и для ускорения процесса восстановления мы временно ограничиваем количество прибывающих рейсов с полудня 19 апреля на 48 часов», - передает ТАСС заявление компании Dubai Airports.

Накануне стало известно о массовой отмене рейсов из ОАЭ по причине сильного ливня и урагана. Около 2 500 россиян оказались заложниками ситуации. Проливные дожди в Эмиратах начались во вторник. В стране ввели «красный» уровень погодной опасности. Непогода привела к остановке работы станции метро и перекрытию ряда дорог. Некоторые самолеты были вынуждены сесть в Абу-Даби. В Дубае и других регионах страны сообщалось о перебоях в водо- и электроснабжении. 

#в стране и мире #Самолет #Аэропорт #рейс #ограничения #Непогода #дубай
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002