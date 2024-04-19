Аэропорт Дубая ограничивает число прибывающих рейсов на 2 дня

Международный аэропорт Дубая временно не принимает прибывающие рейсы. Ограничения будут действовать в течение 48 часов с 12.00 по местному времени (11.00 мск). Уточняется, что задержки вызваны «беспрецедентными погодными условиями».

«Однако в связи с продолжающимися перебоями в работе и для ускорения процесса восстановления мы временно ограничиваем количество прибывающих рейсов с полудня 19 апреля на 48 часов», - передает ТАСС заявление компании Dubai Airports.

Накануне стало известно о массовой отмене рейсов из ОАЭ по причине сильного ливня и урагана. Около 2 500 россиян оказались заложниками ситуации. Проливные дожди в Эмиратах начались во вторник. В стране ввели «красный» уровень погодной опасности. Непогода привела к остановке работы станции метро и перекрытию ряда дорог. Некоторые самолеты были вынуждены сесть в Абу-Даби. В Дубае и других регионах страны сообщалось о перебоях в водо- и электроснабжении.