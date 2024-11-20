Российские военные ударили «Ланцетом» по Bradley ВСУ в Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удар по украинской боевой машине пехоты Bradley в Курской области, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео последствия точного попадания дрона-камикадзе.

На кадрах объективного контроля, снятых с помощью беспилотника, видно, как «Ланцет» летит на машину, которую Киев получил от США в рамках военной помощи. В момент удара происходит яркая огненная вспышка, затем в воздух поднимаются клубы серого дыма.

В описании к видео сказано, что Bradley удалось обнаружить в ходе разведки. В ведомстве заявили, что в результате прямого попадания вражеская БМП была успешно поражена.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Ранее Минобороны показало кадры, на которых российские военные поразили «Ланцетами» два орудия ВСУ в Сумской области. В результате ударов ВСУ лишились двух буксируемых гаубиц - «Мста-Б» и М777.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.