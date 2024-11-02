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В филиале НВМУ в Мариуполе более 200 воспитанников дали клятву нахимовца

В торжественной обстановке воспитанники произнесли слова, которые навсегда изменят их жизнь и после которых они стали полноправными нахимовцами.
2024-11-02 12:19:57
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе (НВМУ) впервые приняли клятву нахимовца. Об этом сообщило Минобороны России и опубликовало кадры торжественной церемонии.

Мероприятие прошло на плацу учебного заведения. На церемонии присутствовали родители будущих моряков, близкие, друзья. Клятву на верность Отчизне дали более 200 воспитанников.

После произнесения слов клятвы воспитанники получили удостоверения нахимовца. Впереди годы учебы в НВМУ, а затем поступление в высшие учебные заведения.

«Чем уникально данное мероприятие - тем, что дети из состояния воспитанников переходят в состояние уже нахимовцев. То есть будут носить это гордое звание, и они приобщаются уже к братству нахимовцев», - рассказал замначальника Мариупольского филиала Санкт-Петербургского нахимовского ВМУ капитан 2-го ранга Сергей Ануфриев.

Мариупольский филиал Нахимовского училища рассчитан на 560 мест. Он включает в себя учебно-административный корпус со зрительным залом, спортивный комплекс с бассейном и залом, спорткомплекс с крытой ареной, футбольное поле, спальные корпуса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #училище #Нахимовцы #МО РФ #мариуполь
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