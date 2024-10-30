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Первый российско-китайский спутник запустят на орбиту в ноябре

Спутник оснащен камерой высокого разрешения, которая способна детально зафиксировать участок размером 2,5 метра с высоты 500 километров над Землей.
Ирина Егорова 2024-10-30 23:50:55
© Фото: Roscosmosvia Globallookpress.com

Запуск первого российско-китайского университетского спутника «Дружба АТУРК» запланирован на ноябрь 2024 года. Он будет запущен с космодрома Восточный, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на службу Амурского государственного университета.

Спутник создавался в рамках программы сотрудничества между Россией и Китаем в области космоса на период 2023-2027 годов.

Он оснащен камерой высокого разрешения, которая способна детально зафиксировать участок размером 2,5 метра с высоты 500 километров над Землей.

А также модулем «Фотон-Амур», при помощи которого можно изучить влияния космической среды на работу фотоэлектрических преобразователей.

«Дружба АТУРК» будет выведен на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1б».

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что сотрудничество между Россией и Китаем в области освоения космического пространства носит стратегический характер. По его словам, сейчас ведутся работы по созданию международной лунной станции и спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли.

#Россия #кнр #космодром #спутник #запуск #Восточный
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