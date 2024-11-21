Синоптики предупредили о пятибалльном шторме в Москве

На Москву надвигается пятибалльный шторм. Сегодня к вечеру в столице порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пик штормового ветра придется на период с 17 до 22 часов», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Также в четверг в Москве возможны сильные ливневые дожди. Ожидается, что менее чем за сутки выпадет 40% от месячной нормы осадков.

«Ожидается до 16-21 мм осадков или 40% от месячной нормы. Такие показатели станут рекордными», - добавил » Евгений Тишковец.

Напомним, ранее сообщалось, что минувшая ночь в столице стала самой теплой за всю историю регулярных метеоизмерений. Столбик термометра поднялся до +6,1 градуса.

Прежний рекорд в Москве был зафиксирован в 2015 году. Тогда в ночь на 21 ноября воздух прогрелся до +3,8 градуса.