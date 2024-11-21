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Ночь 21 ноября в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году.
Сергей Лебедев 2024-11-21 11:46:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве ночь с 20 на 21 ноября стала самой теплой за всю историю регулярных метеоизмерений. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столбик термометра поднялся до +6,1 градуса.

«Так тепло в сумерках в ноябре обычно бывает в Риме, Барселоне или Афинах, и это больше напоминает климат не Русской равнины, а субтропиков Средиземноморья», - подчеркнул синоптик.

Он отметил, что прежний рекорд в Москве был зафиксирован в 2015 году. Тогда в ночь на 21 ноября столбик термометра поднялся до +3,8 градуса.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что по всей страны зафиксирована аномально высокая температура для ноября. По его словам, это связано с переносом воздуха из Атлантики и глобальным потеплением.

Синоптик отметил, что в европейской части РФ превышение нормы составляет 4-5 градусов. А на востоке Уральского федерального округа температура и вовсе выше нормальных значений на 15-16 градусов.

#Москва #Россия #в стране и мире #Погода #Гидрометцентр #рекорд
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