Кремль: РФ занимает позицию по недопущению ядерной войны

Россия занимает позицию по недопущению конфликта с применением ядерного оружия и прилагает для этого массу усилий. При этом Москва рассчитывает, что другие страны также придерживаются этой же позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о возможности нанесения ядерного удара.

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать массу усилий для недопущения подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию», - заявил Песков журналистам.

Отметим, что ранее Песков отмечал, что, согласно обновленной ядерной доктрине, Россия рассматривает применение своего ядерного арсенала исключительно как крайнюю меру в случае агрессии по отношению к себе. Тем самым ядерное оружие РФ может быть применено только для обороны.

Ранее в Пентагоне заявили, что США допускают обмен ядерными ударами для сдерживания потенциального противника. Однако подчеркивается, что Вашингтон стремится не допустить такой ситуации. При этом глава американского оборонного ведомства США Ллойд Остин отметил, что обновление ядерной доктрины РФ не означает, что Москва намерена применять ядерное оружие.