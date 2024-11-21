МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль: РФ занимает позицию по недопущению ядерной войны

Москва рассчитывает на то, что другие страны солидарны с ответственной позицией РФ, подчеркнул Дмитрий Песков.
Алексей Курильченко 2024-11-21 12:14:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия занимает позицию по недопущению конфликта с применением ядерного оружия и прилагает для этого массу усилий. При этом Москва рассчитывает, что другие страны также придерживаются этой же позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о возможности нанесения ядерного удара.

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать массу усилий для недопущения подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию», - заявил Песков журналистам.

Отметим, что ранее Песков отмечал, что, согласно обновленной ядерной доктрине, Россия рассматривает применение своего ядерного арсенала исключительно как крайнюю меру в случае агрессии по отношению к себе. Тем самым ядерное оружие РФ может быть применено только для обороны.

Ранее в Пентагоне заявили, что США допускают обмен ядерными ударами для сдерживания потенциального противника. Однако подчеркивается, что Вашингтон стремится не допустить такой ситуации. При этом глава американского оборонного ведомства США Ллойд Остин отметил, что обновление ядерной доктрины РФ не означает, что Москва намерена применять ядерное оружие.

#в стране и мире #ядерное оружие #Кремль #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 