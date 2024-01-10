Страны НАТО пообещали Киеву, что продолжат оказывать военную помощь

Страны - члены Североатлантического блока пообещали Киеву дополнительную поддержку в области противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении по итогам прошедшего 10 января заседания Совета НАТО-Украина на уровне послов, председателем которого выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники уже поставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, и сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению украинской обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны НАТО закупят до одной тысячи ракет для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot для пополнения собственных запасов и дальнейшей передачи боеприпасов киевскому режиму. В документе также говорится, что Берлин поставил Киеву системы ПВО Patriot и Skynex, а также дополнительные ракеты для ЗРК IRIS-T, а Лондон в свою очередь направляет около 200 ракет для систем ПВО.

По итогам заседания страны НАТО «ясно дали понять, что они будут продолжать поставлять Украине крупную военную, экономическую и гуманитарную помощь», при этом многие из них собираются предоставить «дополнительную поддержку на миллиарды евро в 2024 году».