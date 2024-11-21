В Верховной раде утвердили указ о лишении госнаград за поддержку РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград лиц, поддерживающих Россию. Информация появилась на сайте Верховной рады.

Уточняется, что указ коснется тех, кто обладает званием Герой Украины, награжден орденом «За заслуги» и иными отличительными знаками. По словам Зеленского, цель указа в якобы укреплении национальной безопасности и борьбу с внутренними угрозами, пишет Life.

Как отмечает агентство, с момента начала СВО, на Украине расследуется около 17 тысяч уголовных дел против так называемых «изменников». Кроме того, деятельность ряда партий, включая «Оппозиционную платформу – За жизнь» и Компартии запрещены на территории страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о невозможности вернуть силовым путем Крымский полуостров.