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Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым военным путем

Зеленский признался, что Украина не в состоянии вернуть Крым с оружием в руках и возвратиться к границам 1991 года.
Марина Крижановская 2024-11-20 21:30:01
© Фото: Aleksander Lyskin Global Look Press

Лидер киевского режима Владимир Зеленский констатировал, что не сможет вернуть Крымский полуостров военным путем. По его словам, у Украины нет столько сил, чтобы можно было оттеснить российские войска.

«Мы понимаем, что в настоящий момент у нас нет столько сил, чтобы с оружием в руках мы могли оттеснить президента России Владимира Путина до границ 1991 года. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма», - поделился Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

Однако политик отметил, что хочет вернуть полуостров в состав Украины «дипломатическим путем».

Более десяти лет назад Крым стал российским регионом по результатам проведенного референдума на фоне начавшегося на Украине государственного переворота. 16 марта 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

В Кремле не раз подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

#Россия #в стране и мире #Крым #Украина #Владимир Зеленский #крымнаш #возвращение Крыма
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