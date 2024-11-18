Вильфанд: по всей России зафиксирована превышающая норму температура

По всей территории России зафиксирована аномально высокая температура для ноября. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это связано с переносом воздуха из Атлантики и глобальным потеплением.

Синоптик отметил, что в европейской части страны превышение нормы составляет 4-5 градусов. На востоке Уральского федерального округа температура выше нормальных значений на 15-16 градусов.

Также, добавил Вильфанд, превышающие норму показатели прогнозируются почти по всей Сибири и на западе Якутии.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москву метеорологическая зима придет в последнюю пятидневку ноября. Конец месяца будет сопровождаться избыточными осадками в виде снега, а также температурой около нуля.

По словам синоптика, снежные осадки придут после 21-22 ноября. Они продолжатся до конца месяца и позволят сформировать устойчивый снежный покров от трех до десяти сантиметров.