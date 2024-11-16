Цивилева проинспектировала медучреждения Минобороны РФ в Сочи

Заместитель министра обороны Анна Цивилева проинспектировала подведомственные медицинские учреждения Сочи. Черноморское побережье традиционно считается мощнейшей санаторно-курортной базой в стране. Семь санаториев Минобороны обслуживают тысячи человек в год. Для военных лечение и реабилитация - совершенно бесплатны.

Сегодня Сочи остается основным хабом санаторно-курортного лечения для военнослужащих Министерства обороны. Санаторий «Сочинский» можно назвать одним из самых больших. Он рассчитан на 800 отдыхающих. Многие приезжают сюда не первый год и довольны лечением и сервисом.

Заместитель Министра обороны Анна Цивилева, выполняя поручение президента, сегодня с инспекцией медучреждений военного ведомства заслушивает не только доклады, а лично проверяет лечебную базу.

Персоналу санаториев есть чем гордится. Например, в «Сочинском» один из самых больших в городе бассейнов. Но сегодняшний визит статс-секретаря затрагивает сразу несколько медучреждений. В «Авроре» Анна Цивилева первым делом проверяет условия в санаторных номерах. Здесь номерной фонд достаточно богатый. От стандартных двуспальных до генеральских, с личным кабинетом.

Здесь же и лечебные ванны с водой из Мацестинского источника, душ, грязи, электрофорез - все процедуры по стандартам еще советской медицины. Может быть поэтому люди выходят из кабинетов с настоящим блаженством на лице. Сейчас в Сочи работает семь санаториев Министерства обороны. Отдохнуть здесь могут военнослужащие с семьями и военные пенсионеры. Достаточно получить направление от врача и подать заявку с 1 ноября на следующий год.

При этом реабилитацию военнослужащие получают совершенно бесплатно. А вот санаторно-курортное лечение обходится отдыхающим по себестоимости, без коммерческих наценок.

Инспекция военных санаториев в Сочи не единственное мероприятие, в котором приняла участие Анна Цивилева. Накануне замминистра обороны приняла участие в открытии финального этапа «Кубка Защитников Отечества». Соревнования среди участников СВО проходят на площадке Сириуса. В них спортсмены соревнуются в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе, волейболе сидя и армрестлинге. Многие участники уже входят или претендуют на членство в составе Паралимпийской сборной страны. Чемпионат направлен на социальную адаптацию ветеранов в мирной жизни.