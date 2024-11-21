Летчики разгромили переправу ВСУ через Северский Донец ракетным ударом

Российские войска нанесли авиационный удар ракетным вооружением по понтонной переправе украинских боевиков через реку Северский Донец. Кадры поражения сооружения врага на Краснолиманском направлении опубликовало Министерство обороны России.

Российская ракета точно попала в цель. Переправа была полностью уничтожена - это подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной в лесополосе пулеметной точки ВСУ в Харьковской области. Для поражения цели применялся FPV-дрон.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.