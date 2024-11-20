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FPV-дрон уничтожил пулеметную точку ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по пулеметной точке боевиков ВСУ.
2024-11-20 16:36:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном замаскированной в лесополосе пулеметной точки ВСУ в Харьковской области.

На первых кадрах показано, что видит управляющий беспилотником оператор в режиме реального времени. В момент попадания запись обрывается. На следующих кадрах, снятых с помощью другого БПЛА, демонстрируются результаты попаданий - в момент удара дрона происходит вспышка и последующее задымление.

В описании к видео сказано, что замаскированную в лесополосе пулеметную точку выявили с помощью разведывательного беспилотника военнослужащие группировки войск «Север». После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #СВО #FPV-дрон
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