FPV-дрон уничтожил пулеметную точку ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном замаскированной в лесополосе пулеметной точки ВСУ в Харьковской области.

На первых кадрах показано, что видит управляющий беспилотником оператор в режиме реального времени. В момент попадания запись обрывается. На следующих кадрах, снятых с помощью другого БПЛА, демонстрируются результаты попаданий - в момент удара дрона происходит вспышка и последующее задымление.

В описании к видео сказано, что замаскированную в лесополосе пулеметную точку выявили с помощью разведывательного беспилотника военнослужащие группировки войск «Север». После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.