«Броня остановила»: Т-80 вышел из неравного боя благодаря «царь-мангалу»

Экипаж танка Т-80 группировки войск «Восток» попал под обстрел ВСУ под Шахтерском, когда расчищал проход для пехоты. На опубликованном видео наши танкисты уходят от атак украинских боевиков.

«Раз - морковка такая падает, об трал отскакивает, бах - и взрывается. Как только заходили в камыши, мина как взорвалась, меня аж к лоткам откинуло. Не вижу ничего, командир кричит: где ты там, нормально? Я говорю, что нормально, а сам рычаги ищу. Рычаги схватил, и все, дальше поперли», - вспоминает водитель-механик с позывным Джокер.

Против одного нашего танка выступили десятки боевиков и несколько единиц техники. Противник бил ствольной артиллерией, сбрасывал снаряды с FPV-дронов, а уже на откате из лесополосы по Т-80 начали работать из РПГ.

«Это был кумулятивный снаряд, который все таки броня остановила, и экипаж спасся. Вот прожгло дырку. Чтобы вы понимали, прям до земли она идет, насквозь», - показал повреждения танка оператор-наводчик Чар.

Спасла жизнь экипажу надежная защита, так называемый «царь-мангал», который устанавливают на танк. Кроме того, боевую машину защищают цепи, решетки спереди и сзади, системы РЭБ и противоминные тралы. Такая многослойная защита помогает минимизировать или даже полностью сократить потери. Вражеский снаряд попадает в мангал и детонирует, кумулятивная струя рассеивается.

«Машина осталась на ходу, так же продолжила вести бой и успешно вывела нас с линии боевого соприкосновения», - рассказал командир танкового взвода с позывным Уфа.

Не подвели ни техника, ни экипаж. Танкисты с Камчатки помогли взять под контроль Шахтерское, как до этого освобождали Угледар. Скоро боевой Т-80 подлатают, и они снова отправятся в бой.

Ранее танкисты объяснили, как «царь-мангал» защищает в бою. На опубликованных кадрах они уничтожили из Т-80БВМ опорник ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.