Бойцы ВС РФ отработали применение огнеметов и гранатометов на полигоне в ДНР

Мотострелки группировки войск «Восток» отработали навыки применения ручных пехотных огнеметов на полигоне в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Под руководством опытных инструкторов военнослужащие провели боевые стрельбы из реактивного противотанкового гранатомета РПГ-18 "Муха" и реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель"», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили высокую эффективность этого вооружения против бронетехники, в том числе и западного производства.

Бойцы тренировались поражать цели на более чем полукилометровом расстоянии. Реактивный боеприпас преодолевает эти 500 метров менее чем за три секунды.

Ранее сообщалось, что тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» сожгли бронетехнику ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.