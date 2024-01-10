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«Солнцепеки» сожгли бронетехнику ВСУ на Купянском направлении

Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра.
2024-01-10 14:39:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи с украинской бронетехникой на Купянском направлении. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны РФ.

На видео показано, как «Солнцепек» выпускает боеприпасы в сторону позиций противника. В описании сказано, что огонь корректировался с помощью беспилотников.

Стрельба велась с использованием современных программных систем топогеодезической привязки. Отстрелявшись по целям, экипаж перевел боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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