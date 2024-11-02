Охранников в школах могут обязать иметь оружие и бронежилет при ЧС

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, касающиеся функционирования ЧОПов в школах. Согласно изменениям, охранников в учебных заведениях обяжут иметь при себе наручники и резиновые палки. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Поправки предусматривают использование бронежилетов и касок, а также наличие служебного оружия (при наличии лицензии), если в регионе объявлен режим повышенной опасности или резко ухудшилась криминогенная обстановка. Кроме того, у охранников должны быть доказывающие прохождение дополнительной физической подготовки документы.

Поправки вступят в силу с 1 января следующего года. Стандарт станет обязательным для всех государственных учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью госзакупок.

Напомним, в декабре прошлого года советник директора Росгвардии Игорь Пышкин отмечал, что для организации охраны всех учебных заведений в стране необходимо набрать 700 тысяч новых сотрудников. Также, по его словам, нужно дополнительно ежегодно выделять 600 миллиардов рублей.