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Охранников в школах могут обязать иметь оружие и бронежилет при ЧС

В обычное время у сотрудников ЧОПов должны быть наручники и резиновые палки.
Сергей Лебедев 2024-11-02 10:49:45
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, касающиеся функционирования ЧОПов в школах. Согласно изменениям, охранников в учебных заведениях обяжут иметь при себе наручники и резиновые палки. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Поправки предусматривают использование бронежилетов и касок, а также наличие служебного оружия (при наличии лицензии), если в регионе объявлен режим повышенной опасности или резко ухудшилась криминогенная обстановка. Кроме того, у охранников должны быть доказывающие прохождение дополнительной физической подготовки документы.

Поправки вступят в силу с 1 января следующего года. Стандарт станет обязательным для всех государственных учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью госзакупок.

Напомним, в декабре прошлого года советник директора Росгвардии Игорь Пышкин отмечал, что для организации охраны всех учебных заведений в стране необходимо набрать 700 тысяч новых сотрудников. Также, по его словам, нужно дополнительно ежегодно выделять 600 миллиардов рублей.

#в стране и мире #поправки #Школы #ГОСТ #изменения #охрана #ЧОП
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