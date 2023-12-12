Для охраны всех образовательных объектов в России нужно 600 млрд рублей ежегодно

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Для охраны всех образовательных объектов в России необходимо набрать 700 тысяч новых сотрудников и 600 миллиардов рублей ежегодно. Об этом заявил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин. По его словам, Минпросвещения прорабатывало этот вопрос два года.

«Чтобы это сделать, нам понадобится дополнительно порядка 700 тыс. новых сотрудников и порядка 600 млрд рублей дополнительно ежегодно», - цитирует ТАСС заявление Пышкина.

Напомним, в минувший четверг, 7 декабря, в одной из школ Брянской области произошла трагедия. Ученица 8-го класса принесла на урок огнестрельное оружие и открыла стрельбу по одноклассникам. В результате инцидента две девочки погибли на месте, еще пятерых детей госпитализировали. Двоих из них позже спецбортом МЧС России доставили на лечение в Москву.