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Военный рассказал, что в ВСУ принимают БМП-3 за «танк с глушителем»

Такое необычное прозвище дали боевой машине пехоты украинские пленные.
Юлия Бабакова 2024-11-02 11:00:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские военнослужащие боятся БМП-3, принимая машину за «танк с глушителем». Об этом рассказал корреспонденту «Звезды» Юлии Бабаковой командир боевой машины с позывным Аэрофлот.

«Та сторона, которой мы противостоим, думает, что стреляет орудие поменьше и поближе, и начинает искать. Когда наши захватывают их в плен, они спрашивают: "Что это за танк с глушителем?" Они на семи километрах слышат и боятся, а это более тихая версия», - говорит Аэрофлот.

Он добавил, что есть большая разница, когда слышен «выход» снаряда и когда нет. В первом случае есть время укрыться, во втором он прилетает внезапно и шанс поразить неприятеля больше.

В тыловом районе Луганской Народной Республики ведется интенсивная тренировка экипажей БМП-3. Совсем недавно бойцы не знали друг друга. Теперь важно научиться плечом к плечу противостоять неприятелю. В арсенале БМП-3 два орудия - 30- и 100-миллиметровое. Дополнительно установлен пулемет Калашникова, оборудованный электроспуском.

Обучение проводят опытные инструкторы. Рассказывают все тонкости работы. На учебном полигоне бойцам нужно отработать каждое движение до автоматизма, чтобы применить свои навыки на передовой. Условия здесь максимально приближены к боевым. Только есть одно отличие - на полигоне можно совершить ошибку, что непозволительно на передовой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #бмп-3 #полигон #ЛНР #наш эксклюзив
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