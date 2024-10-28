Мастера ведения боя: экипажи БМП-3 улучшают навыки стрельбы в тылу СВО

Военнослужащие группировки войск «Запад» оттачивают мастерство ведения боя в различных условиях на современных боевых машинах пехоты БМП-3. Занятия проходят на полигоне в тыловой зоне специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Экипажи совершенствуют навыки стрельбы из 100-мм орудия, автоматической 30-мм спаренной пушки и пулемета ПКТ, установленных на бронемашинах», - уточнили в оборонном ведомстве.

Стрельба ведется как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Механики-водители должны владеть знаниями ходовых качеств бронемашины и скоростного маневрирования.

«Наводчик в совершенстве должен знать орудие машины, механик-водитель должен знать как правильно эксплуатировать, в каких условиях - где газу побольше поддать, где притормозить, командир должен также знать всю машину, корректировать наводчика где-то», - пояснил командир БМП-3 с позывным Камушек.

После того как военнослужащие пройдут полный курс подготовки и боевого слаживания они будут направлены для проведения ротации подразделений в зоне спецоперации.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.