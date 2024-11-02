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Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. рублей в день

Рост максимального размера больничного связан с повышением зарплат в РФ.
Виктория Бокий 2024-11-02 10:16:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В 2026 году максимальный размер выплаты за больничный составит 6,8 тыс. рублей в день, а в месяц - 207,6 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.

Сегодня сумма по временной нетрудоспособности составляет 4 000 рублей. В 2025 году максимальный размер компенсации будет около 5,7 тыс. рублей. Так, к 2026 году предельный размер выплаты вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и на 20% относительно 2025-го.

Сообщается, что выплата исчисляется для каждого работника индивидуально, учитываются его стаж и зарплата. Максимальную сумму в 207,6 тыс. рублей смогут получить россияне с трудовым стажем от восьми лет, чьи доходы превышают 200 тыс. рублей.

В Минтруде напомнили, что максимальный размер выплаты связан с повышением зарплат в России.

Ранее в Минтруде сообщили, что вырасти может пособие по уходу за ребенком. К 2027 году оно сможет достигнуть 97 тыс. рублей.

#в стране и мире #деньги #зарплата #Минтруд РФ #пособие #выплата #больничный
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