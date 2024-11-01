Пособие по уходу за ребенком может вырасти до 97 тысяч рублей

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может достигнуть 97 тысяч рублей в 2027 году. В следующем году максимальный размер выплаты вырастет до 69 тысяч рублей. Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году - 83 тыс. рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тыс. рублей», - цитирует «Интерфакс» слова Котякова.

Кроме того, согласно проекта бюджета Соцфонда на 2025/27 годы, максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска 140 календарных дней составит в следующем году более 794 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2025 году в России проиндексируют пособия по безработице. По словам Котякова, индексация составит 7,3%. Раньше это пособие назначалось ежегодно, без жесткой привязки к индексации. Теперь это предусмотрено в законе, уточнил министр. Таким образом, выплата составит 14 742 рубля в максимальном его размере.