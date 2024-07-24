Юрист Ильин назвал сроки замены паспорта после заключения брака

Документы, необходимые для оформления нового паспорта и фотография должны быть сданы не позднее 90 дней. Об этом в разговоре со «Звездой» напомнил юрист Павел Ильин. Раньше, чтобы не получить штраф, поменять документы надо было всего за 30 дней. Замене документы подлежат, когда гражданин, например, вступает в брак и берет фамилию супруга/cупруги.

«Новое постановление правительства от 23 декабря 2023 года утвердило конкретно 90 дней действия паспорта после смены ФИО, то есть после заключения брака», - отметил эксперт.

Что касается санкций, то согласно ч. 1 ст. 19.15 Кодекса административных правонарушений, проживание лица с паспортом недействительным или просроченным влечет штраф от 2 000 до 3 000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге от 3 000 до 5 000 рублей.

Также юрист перечислил список документов, которые подлежат замене после смены фамилии.

«Загранпаспорт, но там срок не установлен. Водительские права, СТС, срок не установлен. Полис медицинского страхования - в течение 30 дней. Военный билет - 14 суток. Свидетельство ИНН по желанию, но кто занимается бизнесом, то лучше сделать. СНИЛС - само свидетельство не меняется, выдается уведомление на новую фамилию», - прокомментировал Ильин.

Также он посоветовал сообщить новые данные на работе, чтобы в кадрах внесли изменения в трудовую книжку, банку, управляющей компании, учебному заведению, страховой компании и медицинской организации, к которой прикреплены. Можно внести изменения в документы с недвижимостью, посоветовал эксперт.