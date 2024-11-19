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Оператор FPV-дрона уничтожил украинский пикап в Харьковской области

Вражеский автомобиль был спрятан в лесополосе, но это не спасло его от обнаружения и удара.
2024-11-19 14:39:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пикапа ВСУ в Харьковской области. 

Автомобиль неприятеля был обнаружен разведчиками из состава группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата. Противник замаскировал машину в лесополосе, но, как оказалось, недостаточно хорошо. 

Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли оператора FPV-дрона. Тому удалось добиться прямого попадания - его и последующий пожар зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов поразили находящуюся в курском приграничье бронетехнику ВСУ

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Харьковская область #пикап #FPV-дроны
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