Оператор FPV-дрона уничтожил украинский пикап в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении пикапа ВСУ в Харьковской области.

Автомобиль неприятеля был обнаружен разведчиками из состава группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата. Противник замаскировал машину в лесополосе, но, как оказалось, недостаточно хорошо.

Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли оператора FPV-дрона. Тому удалось добиться прямого попадания - его и последующий пожар зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов поразили находящуюся в курском приграничье бронетехнику ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.