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Над Россией за ночь сбили 44 украинских беспилотника

Боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.
2024-11-20 07:59:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Этой ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 44 украинских беспилотника. Больше всего аппаратов сбили в Новгородской области. Там уничтожили 20 БПЛА.

В Курской области перехватили пять беспилотников, в Орловской - четыре, в Белгородской, Тульской и Тверской областях - по три, в Брянской, Московской и Смоленской - по два.

В МО РФ отметили, что для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

Напомним, вчера вечером дежурные средства ПВО сбили 42 беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ #Сбили
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