Над Россией за ночь сбили 44 украинских беспилотника

Этой ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 44 украинских беспилотника. Больше всего аппаратов сбили в Новгородской области. Там уничтожили 20 БПЛА.

В Курской области перехватили пять беспилотников, в Орловской - четыре, в Белгородской, Тульской и Тверской областях - по три, в Брянской, Московской и Смоленской - по два.

В МО РФ отметили, что для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

Напомним, вчера вечером дежурные средства ПВО сбили 42 беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.