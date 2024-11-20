Средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над территорией РФ

Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над территорией РФ за три часа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«19 ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа», - пишет ведомство.

В сообщении уточняется, что 32 БПЛА уничтожили в Брянской области, еще пять сбили в Смоленской. Два беспилотника безуспешно попытались атаковать Московскую область, и еще по одному БПЛА поразили в Курской, Орловской и Ростовской областях.

Утром 19 ноября ВСУ также попытались совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотников. Средства ПВО уничтожили 13 БПЛА над Брянской и Белгородской областями.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.