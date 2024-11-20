МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над территорией РФ

Вражеские БПЛА были уничтожены в Брянской, Смоленской, Московской, Курской, Орловской и Ростовской областях.
2024-11-20 01:15:43
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над территорией РФ за три часа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«19 ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа», - пишет ведомство.

В сообщении уточняется, что 32 БПЛА уничтожили в Брянской области, еще пять сбили в Смоленской. Два беспилотника безуспешно попытались атаковать Московскую область, и еще по одному БПЛА поразили в Курской, Орловской и Ростовской областях.

Утром 19 ноября ВСУ также попытались совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотников. Средства ПВО уничтожили 13 БПЛА над Брянской и Белгородской областями.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #атака #средства пво
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 