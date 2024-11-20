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Песков: Западу не жалко ни Украину, ни украинцев

Спикер Кремля подчеркнул, что это им не поможет в борьбе с Россией.
Глеб Владовский 2024-11-20 05:34:55
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Политикам стран коллективного Запада не жаль Украину, и они готовы воевать с Россией до последнего украинца. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет», - цитирует его слова РИА Новости.

Песков также подчеркнул, что несмотря на разрешения западных политиков наносить удары вглубь России, СВО будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что американский лидер разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Однако в Госдепе эту информацию не подтвердили.

#в стране и мире #Украина #Запад #Дмитрий Песков #коллективный запад
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